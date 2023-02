Un Français nommé sélectionneur du Vietnam

Philippe Troussier a été nommé sélectionneur du Vietnam ce jeudi, pour un contrat allant jusqu’en 2026. Après la Côte d’Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, l’Afrique du Sud, le Japon, le Qatar et le Maroc, c’est donc une huitième sélection que s’apprête à diriger le technicien français âgé de 67 ans.

Actuels 96es au classement FIFA, les Vietnamiens sont parvenus à décrocher un ticket pour la prochaine Coupe d’Asie des nations en terminant deuxième de leur groupe de qualification. La compétition aura lieu au Qatar du 16 juin au 16 juillet prochain.

Vietnam Football Federation (VFF) has appointed French coach, Philippe Troussier to lead Vietnam National and U23 Vietnam for 4 years (2023-2026)



The contract between VFF and the 67-year-old French coach will last until July 31, 2026.



#VFF pic.twitter.com/I3HIGmrL7y