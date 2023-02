Yari Verschaeren content de l'évolution d'Anderlecht : "Nous sommes sur la bonne voie"

La défaite à Ludorgorets ne suscite pas d'inquiétude au sein du noyau.

Il est l'un des acteurs principaux du retour d'Anderlecht ces dernières semaines : depuis l'arrivée de Brian Riemer, Yari Verschaeren se montre à son avantage dans le jeu mauve et prend plus d'initiatives. Le milieu offensif partage cette impression de renouveau : " Nous sommes sur la bonne voie. J'ai l'impression que les derniers matches suivent une courbe ascendante" déclare-t-il au Laatste Nieuws.

Le produit de Neerpede souligne le rôle de son entraîneur pour le mettre dans de bonnes conditions : "Je me sens bien, le coach me donne beaucoup de confiance et j'ai beaucoup de bons joueurs autour de moi. Du coup, je joue aussi mieux moi-même". Reste désormais à améliorer ses statistiques : il ne compte que deux buts et deux assists depuis le début de la saison.