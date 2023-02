La Gantoise s'en est finalement bien sortie : "Nous traversons une période plus difficile"

Les hommes de Vanhaezebrouck se sont idéalement remis de leur défaite de jeudi à Baku.

Après sa victoire face à OHL (2-0), La Gantoise reste plus que jamais dans la course aux PO1 et a su mettre la pression sur Bruges avant le choc de la prochaine journée.

Un des deux buts est tombé des pieds d'Hugo Cuypers, qui a de nouveau joué un rôle important en ouvrant le score : "En première mi-temps, c'était assez difficile et nous nous en sommes bien sortis à quelques reprises", a expliqué le joueur sur le site officiel du club.

"Mais nous savions qu'en persévérant, les choses allaient tourner en notre faveur et avons continué. Nous traversons une période plus difficile pour un moment, aussi physiquement, car les matchs s'accumulent. Je pense donc que ces moments de repos nous ont fait du bien. Après cela, nous avons tout donné et cela a payé."