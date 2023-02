Selemani : "Je veux partir par la grande porte"

Le Comorien a vu son statut changer à Courtrai.

Après son transfert avorté l'été passé, Faiz Selemani est finalement resté à Courtrai. Le numéro 10 du club a depuis reçu un nouveau rôle - également en l'absence de Kristof D'Haene - depuis l'arrivée de Bernd Storck : celui de capitaine.

"L'entraîneur est venu me voir et m'a dit qu'il me voulait comme capitaine. Tu dois alors travailler plus dur que les autres. J'ai accepté cela. Le KV Courtrai a beaucoup fait pour moi, je veux maintenant aussi me donner à fond pour le club. Je suis sûr qu'on s'en sortira", a déclaré Selemani sur le site du KV Courtrai. "Je veux sortir par la grande porte : après avoir aidé Courtrai (à se maintenir)."

L'arrivée de Bernd Storck en lieu et place de Karim Belhocine a apporté un vent de fraîcheur dans l'équipe. Selemani explique que le tacticien demande beaucoup à ses joueurs. "L'entraîneur a apporté une nouvelle atmosphère dans le groupe. Tout le monde y met du sien. Oui, il exige de la discipline, mais c'est aussi nécessaire pour obtenir des résultats. Tout n'est pas facile dans la vie. Nous devons être au club très tôt le matin. J'ai dû m'adapter : je me couche à dix heures, maintenant."