Philippe Clement : "Notre avantage du match aller ne change rien !"

Monaco reçoit Leverkusen ce jeudi et a une avance d'un but à défendre pour se qualifier pour le tour suivant.

Pour le coach belge de l'ASM, pas question de se reposer sur ce but d'avance (2-3 à l'aller). "Ça ne change rien pour moi qu’on ait gagné, car c’est juste un but d’avance. On doit jouer notre jeu, notre football, pour gagner ce match. Quand tu calcules trop, tu n’es pas bien", a déclaré Clement en conférence de presse - dans des propos relayés par le site du club.

"Si on marque autant et si souvent, c’est aussi car on ne change pas notre philosophie. Nous pouvons changer de système pendant un match, nous l’avons fait ces 2-3 derniers mois, mais la philosophie, elle, reste la même", a-t-il ensuite prévenu.

Monaco a beau être lancé dans la course au podium de Ligue 1, Clement ne veut pas calculer. "Bien évidemment que nous sommes prêts ! Je veux des gagnants, et voir au quotidien des joueurs qui donnent tout, dès l’échauffement. On ne peut pas mettre de côté une compétition car on pense qu’on sera fatigué dans quelques semaines. On a un effectif pour pouvoir jouer les deux compétitions."