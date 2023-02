Gianni Bruno explique pourquoi il n'a pas rejoint Charleroi cet hiver

Gianni Bruno aurait pu devenir un Zèbre cet hiver. Mais Saint-Trond a refusé de laisser partir son meilleur buteur, prêté par Gand.

Ce dimanche, Charleroi reçoit STVV...et Gianni Bruno aurait pu disputer cette rencontre en tant que Zèbre plutôt qu'en tant que Canari. Comme l'été dernier, le Sporting Charleroi a en effet frappé à la porte de Saint-Trond pour l'ancien attaquant du LOSC et de La Gantoise. Interviewé par La Dernière Heure, Bruno a cependant expliqué pourquoi il n'avait pas signé au Mambourg.

"Charleroi est revenu à la charge cet hiver, mais STVV a mis son veto", révèle ainsi Bruno. Saint-Trond accueille en ce moment Bruno en prêt depuis La Gantoise, et il aurait donc fallu trouver un accord non seulement avec Gand - ce qui n'aurait pas posé problème - mais aussi avec les Canaris, qui auraient dû accepter de mettre fin au prêt de leur meilleur buteur plus tôt que prévu. Cette saison, Gianni Bruno compte 11 buts en 22 rencontres de championnat, soit un but tous les 2 matchs. Un surplus d'efficacité qui aurait pu faire du bien aux Zèbres.