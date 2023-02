🎥 Le message provocateur des joueurs de Bruges à La Gantoise

Match tendu ce dimanche après-midi avec la Bataille des Flandres entre le FC Bruges et La Gantoise. Une rencontre qui s'est soldée par une victoire des Brugeois.

Un succès qui a redonné le sourire aux joueurs après plusieurs semaines de disette. Cependant, leur réaction d'après-match pourrait être remise en question surtout sur les réseaux sociaux.

En effet, les joueurs du Club sont apparus devant leurs supporters avec une banderole "Gand = Blauw en Zwart". Un petit clin d'œil aux Buffalos, mais sur les réseaux sociaux beaucoup se demandent si c'était le bon moment.

How we like it. đŸ’™đŸ–€ #CluGnt pic.twitter.com/6dGYdxbdDw