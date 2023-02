Amadou Diawara et Yari Verschaeren, symbole du regain de forme d'Anderlecht

Le jeune Belge semble presque se révéler pour la seconde fois, tandis que Guinéen retrouve progressivement le niveau qui était le sien en Italie.

Sur les 5 derniers matchs, le Sporting d'Anderlecht est la deuxième meilleure équipe de Jupiler Pro League (9/15) derrière Westerlo (11/15) et ce n'est pas un hasard. Au milieu de terrain, Brian Riemer semble enfin avoir trouvé la combinaison parfaite. Amadou Diawara, qui évoluait parfois un cran plus haut ou accompagné d'Arnstad, Ashimeru voire de Léoni évolue désormais telle une vraie sentinelle et demeure la pointe basse du triangle formant l'entre-jeu anderlechtois.

Durant ses années en Italie (Bologne, Naples, AS Rome, 127 matchs de Série A), c'est précisément à ce poste qu'évoluait le joueur de 25 ans. Ce style de jeu qui a attiré le regard de la Louve en 2019, qui avait déboursé quelque 21M€ pour s'attacher ses services. Doté d'une énorme récupération, il profite du travail d'entonnoir réalisé par Verschaeren et le troisième milieu de terrain (Ashimeru) pour chiper le ballon. Majeed retrouve aussi une certaine forme sous Brian Riemer mais est encore un cran en dessous de ses deux comparses. Armé ensuite d'une bonne qualité de passes, Diawara sait jouer la tête levée pour donner un bon ballon, généralement vers Yari Verschaeren.

Il faut dire que dans ce nouveau 4-3-3, les deux s'y retrouvent parfaitement. Ce nouveau rôle pour Diawara permet au joueur de 21 ans de s'exprimer davantage offensivement. Après deux années plus difficiles, on a presque l'impression que celui qui compte déjà 105 matchs de Jupiler Pro League et 149 apparitions avec le Sporting semble éclore une deuxième fois.

Si cela ne se confirme pas encore sur le plan statistique (Verschaeren n'a plus marqué depuis le 23 octobre, lors du fameux match aller arrêté à Sclessin), il retrouve l'explosivité et la justesse qui étaient la sienne lors de ses premiers pas au Lotto Park. Anderlecht joue indéniablement mieux qu'il y a quelques semaines (ce n'est pas difficile) et peut s'appuyer sur son triangle du milieu de terrain pour enfin retrouver ce fameux top 8 et limiter la casse cette saison.