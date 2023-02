OHL a pris un bon point contre l'Antwerp mais n'avance toujours pas : "Le temps commence à presser"

Un point contre le Great Old n'est certainement pas un mauvais résultat pour OHL, mais il s'agit du 7e match consécutif sans victoire pour les hommes de Marc Brys. Le temps commence à presser dans la course aux Play-Offs 2.

Après un très bon début de saison, OHL n'avance plus et n'a plus gagné depuis mi-janvier contre Westerlo. Depuis, les Louvanistes se sont inclinés contre l'Union, Seraing et La Gantoise et ont partagé l'enjeu contre Eupen, Saint-Trond, le Cercle de Bruges et donc l'Antwerp.

"Nous avons commencé le match pied au plancher pour montrer nos intentions à nos supporters. Nous avons perdu trop de points ces dernières semaines" commentait Casper De Norre à propos de la bonne entame d'OHL, qui a ouvert le score via un penalty de Thorsteinsson en fin de première période.

"Ces derniers temps, le problème a surtout été l'efficacité. Dans le dernier tiers, on bâcle trop souvent nos occasions. C'est dommage car le reste du contenu est bon" poursuit le milieu de terrain. Ce fut également ce week-end, où Nsingi aurait pu inscrire le but de la victoire à deux reprises. Si l'Antwerp a aussi manqué des occasions franches, peut-on parler de partage équitable ?

"Peut-être, mais il ne nous satisfait pas. Il va falloir tout donner lors des dernières journées pour terminer dans les huit premiers. Le temps commence à presser" conclut De Norre, qui voit OHL chuter à la 11e position.