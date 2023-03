Le Club de Bruges prêt à faire son marché en Bundesliga

Le champion en titre doit déjà se tourner vers la prochaine saison et penser à remplacer les éventuels départs.

Le Club de Bruges s'intéresse à Ngufor Anubodem, 18 ans, latéral droit. C'est ce que rapporte le journal régional Der Westen. AZ Alkmaar le suivrait également.

Actuellement, Anubodem est toujours sous contrat avec Schalke 04. Son contrat expire cet été. Anubodem n'a pas encore joué une seule minute avec l'équipe A de Schalke. Il a toutefois l'occasion de jouer avec la deuxième équipe, qui évolue en Regionalliga. Il y a déjà disputé treize matchs cette saison.

Le Club et AZ Alkmaar espèrent maintenant le convaincre. Avec Clinton Mata et Denis Odoi, le Club dispose encore de deux arrières droits sous contrat. Il est donc possible qu'Anubodem soit d'abord aligné sous le maillot du Club NXT. Anubodem est un jeune international allemand, mais il pourrait également jouer pour le Cameroun.