Ce samedi soir (18h15, le RFC Seraing se déplacera au Jan Breydelstadion pour y affronter le Cercle de Bruges lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Véritable casse-tête en vue pour Jean-Sébastien Legros avant le déplacement du RFC Seraing au Cercle de Bruges. "Nous avions déjà Galjé, Bernier et Sylla à l'infirmerie. Trémoulet vient de les rejoindre et risque de voir sa saison se terminer. Il souffre d'une grosse entorse du genou et ses ligaments pourraient être touchés. En plus de cela, Tshibuabua, Mbow et Cachbach sont suspendus", a confié le T1 des Métallos qui ne compte que 19 joueurs disponibles se rendre en Venise du nord.

Les Sérésiens sont privés de leur charnière centrale (Tshibuabua et Mbow). John Nekadio, arrivé cet hiver en provenance du Standard, pourrait être aligné d'entrée de jeu samedi. "Son adaptation se passe bien et il a joué deux matchs avec les U23. Il a trouvé sa place dans le groupe", a ajouté l'ancien coach de Dison avant de terminer sur une note positive. "Abou Ba a fait son retour et c'est l'un des points positifs de ces dernières semaines. Il fait beaucoup de bien et a livré une bonne prestation contre Malines le week-end dernier."