Bart Verbruggen récompensé pour ses très bonnes prestations !

Le portier du Sporting d'Anderlecht a livré de grosses performances ces derniers mois et cela n'est pas passé inaperçu aux Pays-Bas.

Bart Verbruggen fait partie de la présélection des Pays-Bas pour la première fois. Le gardien de but d'Anderlecht, âgé de 20 ans, est récompensé par le sélectionneur national Ronald Koeman pour ses bonnes performances de ces derniers mois. Noa Lang (Club de Bruges) et Vincent Janssen (Antwerp) sont également repris.

Ronald Koeman va bientôt entamer son deuxième mandat de sélectionneur national avec des maux de tête. Le problème se situe chez les portiers. Andries Noppert (28 ans) - numéro un depuis la dernière Coupe du monde - est sur la touche à Heerenveen depuis fin janvier en raison d'une vilaine blessure à l'aine, mais fait tout de même partie de la présélection. Le gardien de Feyenoord Justin Bijlow (25 ans) s'est cassé le poignet au début du mois dernier et Remco Pasveer (39 ans) a perdu sa place de titulaire à l'Ajax depuis la mi-janvier. Les trois autres gardiens de but de la sélection sont Jasper Cillessen (33 ans, NEC), Mark Flekken (29 ans, Fribourg) et Kjell Scherpen (23 ans, Vitesse). On peut supposer que deux portiers de but seront écartés de la sélection finale.