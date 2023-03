Noa Lang rêve toujours d'un quart de finale de Ligue des champions : "C'est ce dont on rêve quand on est enfant"

Ce mardi soir (21h), Benfica accueillera le Club de Bruges lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.

Après une défaite à domicile lors du match aller (0-2), Noa Lang rêve toujours d'un quart de finale de Ligue des champions malgré la crise qui couve au Club de Bruges. "Avec un 1/8e de finale, je ne suis pas satisfait car je veux aller le plus loin possible, peut-être dans le futur", a lâché le Néerlandais en conférence de presse. "C'est l'étape la plus élevée, les matches dont on rêve quand on est petit. J'espère qu'on arrivera quand même en quart de finale demain", a expliqué l'ancien joueur de l'Ajax.

Tout cela semble un peu optimiste après une raclée infligée vendredi dernier par Ostende, l'avant-dernier du classement. "Tout le monde sait que nous sommes dans une situation très difficile, et j'essaie de sortir l'équipe de cette situation", a soupiré le Batave. "Je me sens comme l'un des leaders de l'équipe. Vous pouvez essayer de parler à certains joueurs, mais au bout du compte, nous devons le faire nous-mêmes. Une explication concernant notre situation ? Il est très difficile d'engranger de la confiance. Nous voulions nous appuyer sur la victoire acquise contre Gand, mais à Ostende, nous avons reçu une claque. Contre Benfica, nous voulons montrer que nous avons appris de nos erreurs."

L'espoir est éternel, selon Lang. Bruges devra marquer rapidement afin de faire douter Benfica dans un Estàdio da Luz qui sera comble avec plus de 60 000 Portugais. "C'est un match que nous attendons avec impatience. C'est le plus haut niveau. Ce sera difficile, mais dans le football, tout est possible. Nous devons l'assumer", a conclu Lang.