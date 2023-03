Adnan Januzaj envoie un message fort à Domenico Tedesco !

Evoluant désormais au Basaksehir, le joueur de 28 ans n'a pas dit son dernier mot et compte vite revenir en sélection nationale.

Après une première partie de saison totalement loupée au FC Séville, Adnan Januzaj a atterri cet hiver en Turquie, au Basaksehir Istanbul.

L'ailier a mis du temps a faire ses débuts officiels avec le club turc : c'était le 03 mars dernier. Mais si quelque chose caractérise bien la carrière de Januzaj, c'est qu'à chaque grande compétition depuis 2014, il a fait partie des plans du sélectionneur national.

Avec Domenico Tedesco, le joueur de 28 ans ne compte pas déroger à cette règle et veut vite retrouver les Diables - pour lesquels il n'a plus joué depuis le 29 mars 2022 et un amical face au Burkina Faso.

"J'espère jouer le plus grand nombre de matches possible. La perspective de reçevoir des minutes de jeu m'a convaincu. Bien sûr, j'espère faire partie de l'équipe nationale, avec le nouveau sélectionneur. Mais je veux d'abord faire mes preuves avec le Basaksehir", a déclaré Januzaj en conférence de presse avant de rencontrer La Gantoise en Conference League - dans des propos relayés par le Nieuwsblad.