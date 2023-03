Lommel s'impose et laisse Jong Genk dans le doute

Lommel ne sera certainement pas concerné par la descente dans les prochaines semaines. Jong Genk a par contre encore du souci à se faire.

En Challenger Pro League, la lutte contre la relégation semble plus que jamais proche de la décision finale. En effet, Virton est loin derrière, 6 points de moins que le SL16FC et 7 de moins que Genk.

Jong Genk, justement, se déplaçait sur la pelouse de Lommel pour un derby limbourgeois. Et ce sont les Verts et Blancs qui se sont imposés sur un doublé de Caué (67' et 70'), prenant la tête honorifique de ce classement.