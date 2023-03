Erik ten Hag va tout faire pour une pépite mondiale

Manchester United s'est résolument engagé dans la bataille pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Selon le Telegraph, la superpuissance anglaise est "prête à se battre".

Ce n'est un secret pour personne que Bellingham fait bonne figure au sein de l'élite européenne. Manchester City, Liverpool et le Real Madrid avaient déjà prévu de frapper à la porte de Dortmund l'été prochain et United les rejoint maintenant. Les Mancuniens auraient les moyens de dépenser au moins 125 millions d'euros pour le jeune talent de 19 ans. La possibilité pour Chelsea de s'impliquer dans la course n'est pas à exclure, mais les Blues ne font pas partie des favoris pour acquérir Bellingham.

On dit que United est très intéressé par Bellingham et que le club veut tout faire pour s'assurer de son arrivée. Une fois que la direction du club d'Old Trafford aura fixé le budget des transferts pour l'été prochain, il est probable que United fasse une offre officielle à Dortmund. Il n'est pas encore certain que Bellingham soit transféré à l'issue de cette saison. Dortmund, où notre compatriote Thomas Meunier est sous contrat, a souligné à plusieurs reprises qu'il souhaitait conserver l'Anglais pour une saison supplémentaire.