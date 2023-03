Deux Belgicains appelés avec les Etats-Unis

Les USA disputeront bientôt la Ligue des Nations de la Concacaf.

Pour les rencontres du 25 mars (à Grenade) et du 28 mars (contre le Salvador), la sélection des USA pourra compter sur deux joueurs évoluant en Belgique.

Il s'agit de Mark McKenzie (Genk, 10 sélections) et Bryan Reynolds (Westerlo, 2 sélections). McKenzie n'avait pas été repris par le sélectionneur Gregg Berhalter pour la Coupe du monde 2022. Reynolds est quant à lui rappelé pour la première fois depuis plus d'un an. Sa dernière sélection remonte au mois de décembre 2021.

Ethan Horvath (ex-Club de Bruges), déjà présent durant la Coupe du monde, est à nouveau sélectionné.