Wouter Vrancken : "La sélection de Domenico Tedesco peut affecter notre match au Cercle"

Au Racing Genk, Bryan Heynen et Mike Trésor attendent avec impatience la première sélection de Domenico Tedesco. Aura-t-elle un impact sur la rencontre de ce vendredi au Cercle de Bruges ? Wouter Vrancken le craint.

C'est le Jour-J pour Domenico Tedesco qui dévoilera en début d'après-midi sa première sélection à la tête des Diables Rouges. Au Racing Genk, c'est un grand jour pour Bryan Heynen et Mike Trésor qui pourraient être appelés pour la toute première fois. Une situation difficile pour les deux joueurs qui ne peuvent pas se concentrer à 100% sur la conférence de presse de l'entraîneur germano-italien, puisque le leader de Pro League se déplace au Cercle de Bruges sur le coup de 20h45.

Les deux limbourgeois pourraient donc vivre l'un des plus beaux moments de leur carrière, mais aussi connaître une immense déception. "On espère évidemment que les deux seront repris. Cependant, ce n'est pas optimal d'annoncer la sélection un jour de match. Si cela peut affecter leurs performances contre le Cercle ? S'ils sont repris, ça ira. Connaissant Bryan, il ne se laissera pas déséquilibrer s'il ne fait pas partie de cette sélection, mais cela pourrait-être plus douloureux pour Mike Trésor" a avoué Wouter Vrancken en conférence de presse.

La première sélection de Domenico Tedesco aura-t-elle un impact sur le Cercle de Bruges - Genk de ce vendredi soir ? Les deux limbourgeois pourront-ils porter la tunique noir-jaune-rouge pour la première fois en équipe première ? Réponses dans quelques heures seulement.