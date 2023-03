Gert Verheyen époustouflé : "C'était une performance de classe mondiale"

Quelle soirée européenne ce jeudi soir avec les qualification de l'Union SG et du Sporting d'Anderlecht pou les quarts de finale de l'Europa League et de la Conference League.

Quelle semaine européenne pour le football belge. La Gantoise a donné le ton mercredi soir en éliminant Basaksehir. L'Union SG a éliminé l'Union Berlin après avoir dominé les Allemands. Et puis, il y a eu le coup de théâtre d'Anderlecht à Villarreal.

Gert Verheyen a suivi le match de l'Union SG et a été impressionné comme il se doit. "En tant que recruteur étranger, vous ne savez pas qui choisir en premier", a déclaré Verheyen à Sporza. "C'est le meilleur match que j'ai vu cette semaine. Et je viens de Porto et de Madrid. Je ne vais pas dire qu'ils sont meilleurs que le Real Madrid, mais c'est le meilleur match : avec les meilleurs footballeurs et le meilleur football que j'ai vu".

L'analyste a également fait l'éloge de Victor Boniface, qui a régulièrement fait sentir sa présence entre la deuxième et la troisième ligne. "Les défenseurs allemands n'avaient manifestement jamais joué contre quelqu'un comme lui. Boniface a fait trembler leurs pieds toute la soirée. C'était une performance de classe mondiale."