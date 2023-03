Diables Rouges : Doku quitte le groupe, première sélection pour son jeune remplaçant !

Appelé en sélection nationale malgré un physique toujours aussi fragile, Jeremy Doku (20 ans) devait subir des tests médicaux afin d'évaluer son état de forme. Cela a été communiqué ce mardi matin : il quitte finalement le groupe. Voilà qui devrait rassurer le Stade Rennais, opposé à ce que Doku rejoigne les Diables.

Son remplaçant ? Johan Bakayoko, 19 ans, qui évolue au PSV Eindhoven. Il s'agit de sa première sélection nationale. Il est donc le deuxième néo-Diable de l'ère Tedesco après Roméo Lavia.

