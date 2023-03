Coup dur pour Arsenal

Mikel Arteta va devoir se passer des services de Takehiro Tomiyasu. Arsenal a fait savoir que le défenseur japonais avait subi une grave blessure au genou ce mardi par le biais d’un communiqué.

"Tomi a été opéré avec succès à Londres mardi et sera exclu pour le reste de cette saison. Tout le monde au club travaillera désormais dur avec Tomi, afin qu’il puisse rejoindre l’entraînement de pré-saison avant la saison prochaine", indique le club londonien. L'ancien joueur de Saint-Trond a disputé 31 matchs au total avec l’actuel leader de Premier League cette saison.

🗞️ The boss has provided a medical update on Takehiro Tomiyasu