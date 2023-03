Jérémy Doku réagit à son départ forcé des Diables Rouges

Mauvaise nouvelle ce mardi matin pour Jérémy Doku : les tests médicaux ont montré qu'il n'était pas apte pour les deux matchs des Diables en cette fin de mois de mars - en Suède puis en Allemagne. Doku a été contraint de quitter la sélection. Il a été remplacé par Johan Bakayoko.

Sur les réseaux sociaux, Doku a tenu à réagir à ce forfait. L'ailier du Stade Rennais s'est réjouit de sa rencontre avec le nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco. "J'espère que c'est le début d'un grand futur ensemble pour les Diables Rouges", a-t-il également écrit.

Yesterday I found that my injury will keep me out of this weeks internationals, but I will be back soon.



It was good for me to meet the new coach and staff and I hope this is the start of a great future together @BelRedDevils 🙏🏾🙌🏾🇧🇪 pic.twitter.com/LUAdclmO9R