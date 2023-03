🎥 Un but prêt à entrer dans le Guinness Book

Un gardien argentin a trouvé l'ouverture depuis ses six mètres, il espère désormais que son but sera validé par le célèbre livre des records.

L'heure de gloire de Leandro Requena. Ce gardien argentin, qui évolue en Division 1 chilienne a, en effet, inscrit, à 35 ans, le premier but de sa longue carrière.

Depuis les six mètres, Requena a trompé son vis-à-vis lors de la victoire de son équipe, Cobresal, contre Colo Colo, le week-end dernier. Et il pense même avoir battu le record du monde du but le plus lointain de l'histoire du foot.

Selon les calculs du média chilien TNT; le gardien argentin était à 101 mètres quand il a dégagé le ballon, l'actuel record, qui figure dans le Guiness Book, est de 96,01 mètres et appartient à un certain Tom King. Le club de Leandro Requena a naturellement adressé une demande officielle au Guiness Book pour que le record du gardien argentin soit reconu.