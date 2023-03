Nationale 1 : Le RFC Liège étrille les U23 de La Gantoise

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège recevait les U23 de La Gantoise lors de la 30ème journée de Nationale 1.

Après son succès lors du derby, le RFC Liège avait à coeur d'enchaîner un deuxième succès cette semaine face à la meilleure équipe U23 de la série. En effet, La Gantoise occupe la septième place du classement, mais Emilio Ferrera devait se passer de plusieurs joueurs pour ce déplacement à Rocourt étant donné qu'une grande partie de ses jeunes étaient repris en sélection durant cette trêve internationale. Côté liégeois, d'Ostilio était absent et Perbet débutait sur le banc.

La première occasion de la partie était liégeoise avec une reprise de la tête de Lambot sur le poteau gauche de Fortin (4e). Le tournant de la rencontre avait lieu sept minutes plus tard quand Gand se retrouvait réduit à dix suite au carton rouge de Munezero après une intervention fautive (dernier homme) sur Mputu (11e). Juste après le quart d'heure de jeu, le matricule 4 obtenait un penalty après une faute d'Henry sur Mouchamps dans la surface. Mputu transformait la sentence et permettait aux siens d'ouvrir le score (18e), 1-0. L'attaquant des Sang et Marine avait l'occasion de doubler la mise sur un bon centre de Loemba, mais il plaçait le cuir au-dessus (22e). Les Gantois réagissaient via Abdullahi, mais Lejoly effectuait deux arrêts décisifs (25e).

Les Buffalos parvenaient tout de même à égaliser. Abdullahi perçait le flanc droit liégeois avant de servir Van Hauter qui envoyait le ballon au fond des filets (33e), 1-1. La joie était de courte durée pour les visiteurs puisque Liège reprenait les commandes de la rencontre. Bien servi par Mouhli, Mputu allait de son doublé (34e), 2-1. Peu de temps avant la pause, Fortin était à la parade sur une frappe à distance de Mouhli (42e).

Deuxième période

Monté au jeu à la pause, Perbet, bien servi par Mouchamps, plaçait le cuir au fond et faisait ainsi le break (50e), 3-1. Peu après l'heure de jeu, Merlen quittait le terrain la crâne en sang après un contact avec Turay (61e). Servi par Bruggeman, Mouchamps plantait une quatrième rose (65e), 4-1. Le matricule 4 se contentait ensuite de gérer calmement son avantage même si les jeunes Buffalos n'étaient pas loin de réduire la marque en fin de rencontre (86e).

Grâce à cette victoire, le RFC Liège conforte sa deuxième place avec 66 points au compteur. Gand reste 7ème avec 49 unités.

RFC Liège : Lejoly, Nyssen, Lambot, Bustin, Van Den Ackerveken, Merlen (Reuten 61e), Loemba (Panepinto 79e), Mouhli, Bruggeman (Prudhomme 72e), Mouchamps (Besson 79e), Mputu (Perbet 46e)

U23 La Gantoise : Fortin, Stevens, Munezero, Henry, Van Daele, Turay, Van Hauter, Parmentier (Van Den Borre 20e), Pauwels (Wakaka 74e), Milla (Melkebeke 83e), Abdullahi

Arbitre : François Krack

Avertissement : Turay (14e), Henry (16e), Stevens (54e), Van Daele (87e) ; Bustin (80e)

Carton rouge : Munezero (11e)

But : Mputu (18e et 34e), Perbet (50e), Mouchamps (65e) ; Van Hauter (33e)