Kevin De Bruyne encore exceptionnel, Manchester City surclasse Liverpool et envoie un signal fort à Arsenal

Privés d'Erling Haaland, les Cityzens ont pu compter sur Julian Alvarez, Jack Grealish et un Kevin De Bruyne encore sensationnel pour remonter les Reds, qui avaient ouvert le score en début de partie.

Beaucoup de respect, beaucoup d'intensité et beaucoup de buts : Les Manchester City - Liverpool de ces dernières années ont rarement déçu. Rebelote cet après-midi, à l'Etihad Stadium.

Les Reds, qui ont déjà dit adieu à la course au titre, tentent de sauver leur saison en rejoignant le top 4. Ce ne sont certainement pas les joueurs de Pep Guardiola qui vont les aider, malgré l'ouverture du score de Mohamed Salah en début de partie (17e). City est à la peine mais fait ce qu'il faut : égaliser avant le retour aux vestiaires. Julian Alvarez s'en charge, sur un service d'un Jack Grealish auteur d'un très grand match.

Les deux équipes n'évoluent pas dans la même sphère cette saison et City va le démontrer en seconde période. De Bruyne claque un but et une passe décisive pour Grealish, Gundogan se met également à l'honneur. Sans Erling Haaland, City met la pression sur Arsenal et revient à 5 longueurs des Gunners.

Pour Liverpool, on savait depuis longtemps que la course au titre est terminée. Après cette rencontre, on craint que celle pour le top 4 ne le soit aussi. Fin de cycle ?