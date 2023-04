🎥 Le chat était de sortie à Westerlo

Hervé Koffi a multiplié les parades pour favoriser la victoire de Charleroi à Westerlo, samedi soir.

"On a eu pas mal d'occasions, mais c'est le gardien qui a fait la différence": de l'aveu même des Campinois, ils sont tombés sur un Hervé Koffi en grande forme, samedi soir, contre Charleroi.

Le portier du Sporting était effectivement dans un grand soir au Kuipje de Westerlo, il a sorti le grand jeu et Charleroi en a profité. Grâce à leur gardien, et au but de Youssouph Badji dans les arrêts de jeu, les Zèbres restent dans la course au top 8 et aux playoffs 2.