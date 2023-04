Noa Lang a fait taire les chants malinois : "Oui, j'ai compris ce qu'ils chantaient"

Au final, le Club Brugge n'a fait qu'une bouchée du KV Mechelen en visite : 0-3. Merci à Noa Lang, qui a ainsi fait taire tout le monde. Même si son petit doigt n'y est pas pour grand-chose.

Noa Lang a demandé pour tirer le penalty en début de match, l'a transformé et a célébré son but avec son doigt. Sans faire référence aux critiques dont il a parfois fait l'objet au cours des dernières semaines et des derniers mois, le Néerlandais l'admet lui-même. "Non, c'est juste ma marque de fabrique. "Non, c'est juste ma marque de fabrique. Je le fais toujours et je ne veux rien dire de spécial".

© photonews

Les supporters de Malines étaient déjà très remontés et ont entonné des chants à l'encontre de Lang. "Il est trop faible pour Amsterdam", ont-ils notamment scandé.

Motivation

"Oui, j'ai compris ce qu'ils chantaient, même si j'ai encore parfois du mal avec le flamand. Honnêtement ? J'aime bien quand les supporters chantent sur moi ou me sifflent. Cela ne fait que me motiver davantage. C'est finalement pour cela que je suis devenu footballeur", a déclaré Noa Lang, qui a immédiatement fait taire les supporters malinois en inscrivant un deuxième but.