Serge Gumienny sur le penalty brugeois : "Personne ne sait s'il est justifié"

Le Club de Bruges a bénéficié d'un penalty contre le KV Malines pour prendre l'avantage. Ce penalty est intervenu après une phase plutôt confuse. En effet, Dimitri Lavalée n'avait-il pas reçu le ballon contre le bras d'appui ?

On ne sait plus très bien s'il s'agit d'une intervention directe ou non. Même l'ancien arbitre Serge Gumienny ne s'en souvient pas. "Une phase difficile, parce qu'il reçoit la balle contre son bras d'appui. De plus, au début, il semble le toucher de la poitrine", explique-t-il dans Het Belang van Limburg.

Selon lui, les arbitres eux-mêmes ne savent pas non plus. "Si le penalty était justifié, personne ne le sait pour l'instant. Personne ne le comprend encore. Je pense que même les arbitres ne savent plus quand il faut siffler les mains. Les instructions qu'ils reçoivent ne sont pas claires pour eux non plus."