Un but injustement annulé pour l'Union ?

Une phase litigieuse s'est déroulée dans les premières minutes du match disputé entre l'Union SG et le Sint-Truiden VV (score final : 2-1).

Mise en grande difficulté par le STVV sur son terrain ce dimanche soir, l'Union Saint-Gilloise s'en est finalement sortie grâce à deux buts inscrits en fin de match par Teuma puis Puertas.

Si les Unionistes ont longtemps buté sur la défense de Saint-Trond et leur gardien, Daniel Schmidt, et ont dû batailler après un but marqué par les visiteurs de l'oeuvre de Gianni Bruno, la physionomie du match aurait pu prendre une toute autre tournure à la 9e minute.

Sur un centre de Lapoussin, Nieuwkoop a manqué sa reprise mais est tout de même parvenu à toucher le ballon, qui a pris la direction du but. Schmidt a repoussé le cuir in extremis...ou pas, car selon les images, on dirait bien que le ballon a bel et bien franchi la ligne.

Une phase qui donnera du grain à moudre aux défenseurs de l'instauration de la Goal Line Technology dans notre championnat...