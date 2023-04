Le Standard en danger, Anderlecht rassuré et Charleroi de retour ? Place à un week-end déterminant dans la course aux Play-Offs 2

Le Standard peut conforter presque définitivement son ticket pour les Play-Offs 2, tandis qu'Anderlecht et Westerlo s'affronteront dans un match à 6 points. Charleroi et le Cercle sont en embuscade et peuvent rabattre toutes les cartes.

Ce week-end peut presque décider des participants pour les Play-Offs 2, mais peut aussi rabattre toutes les cartes. La première place est évidemment promise au perdant de la course aux Play-Offs 1 entre Bruges et La Gantoise, tandis que le Standard n'a "besoin que d'une victoire" selon son entraîneur Ronny Deila après la victoire à Ostende.

Les Rouches, qui reçoivent le Racing Genk ce dimanche, aiment particulièrement faire tomber les ténors, surtout à domicile. Dans un Sclessin chauffé à blanc, le Matricule 16 a partagé l'enjeu contre Gand en ouverture du championnat (2-2), a étrillé Bruges et l'Antwerp (3-0), menait largement contre Anderlecht avant l'arrêt du match (3-1) et s'est aussi offert Westerlo (2-0), En Bord de Meuse, ce sont tous les gros ou presque qui ont laissé des plumes.

Les Limbourgeois peuvent donc bien se méfier. En perte de vitesse depuis le départ de Paul Onuachu, les joueurs de Vrancken ont déjà perdu à quatre reprises en 2023 et ne sont plus les invincibles du début de saison. On le sait et on s'en doute : Genk sera pris à la gorge d'entrée de jeu et devra réagir rapidement sous peine de connaître le même sort que les autres.

Suspens entériné ou cartes rabattues ?

Dans le cas inverse, l'étau pourrait bien se resserrer autour du Standard (49 points). Westerlo (48) et Anderlecht (45) s'affrontent dans un match capital, quasiment à 6 points. Si les Campinois l'emportent, leur participation aux PO2 deviendra presque certaine, tandis que le RSCA se retrouvera dans de beaux draps. Si c'est Anderlecht qui l'emporte, les Mauves mettront les deux pieds dans le top 8 et pourraient mettre en danger... le Standard.

Car derrière, les concurrents ne lâchent pas. Charleroi redevient très difficile à manœuvrer depuis le retour de Felice Mazzu (les Carolos viennent d'empocher quatre victoires en cinq matchs) et le Cercle de Bruges n'a certainement pas dit son dernier mot. Les Zèbres (44) reçoivent Zulte-Waregem et ont une belle occasion de dépasser Anderlecht ou de revenir sur tout le monde en cas de succès de la bande à Riemer. On n'oublie évidemment pas qu'il faut attendre la décision finale du match entre Charleroi et Malines, match disputé, on le rappelle, il y a bientôt... 5 mois.

C'est le Cercle qui semble le moins bien loti. Les joueurs de Miron Muslic pourraient terminer en boulet de canon en gagnant contre un Saint-Trond qui n'aura plus rien à jouer et en s'imposant chez un Zulte peut-être déjà relégué, mais le club de la Venise du Nord doit d'abord se rendre à l'Antwerp, dans une journée où tous ses concurrents pourraient prendre des gros points.

Un scénario presque rocambolesque ?

Place à la fiction. Imaginons un instant une défaite du Standard contre Genk, une victoire d'Anderlecht contre Westerlo, un succès de Charleroi contre Zulte et une surprise du Cercle au Bosuil. On se retrouverait alors, à deux journées de la fin, dans un scénario complètement fou.

Le Standard dominerait toujours cette course (6e - 49) mais serait suivi de très près par Anderlecht (7e - 48), Westerlo (8e - 48), Charleroi (9e - 47) et le Cercle (10e - 47). Dans ce cas, il faudra préparer le popcorn.