Seraing veut quitter la D1A la tête haute : "Une question d'amour-propre"

Humilié par La Gantoise le week-end dernier (0-5) et quasiment condamné à descendre en D1B, Seraing veut tout de même montrer un tout autre visage au Club de Bruges ce vendredi soir en ouverture de la 32ème journée de Jupiler Pro League.

Lanterne rouge avec 19 points au compteur et à huit longueurs du premier non relégable, le RFC Seraing est dans l'obligation de s'imposer au Club de Bruges pour entretenir l'espoir et ne pas déjà être condamné mathématiquement. "On sait que cela va être un match très difficile. Les observateurs disent déjà que c'est mission impossible, mais on va à Bruges pour disputer cette rencontre à fond et la gagner", a confié Marvin Tshibuabua en conférence de presse.

Le dernier au classement veut vite oublier la raclée subie contre Gand. "On a été spectateur de la rencontre et on s'est fait rouler dessus en seconde période. Il faudra montrer un meilleur visage lors des trois dernières rencontres qu'il nous reste à disputer (au Club de Bruges, à l'Union SG et contre Westerlo). Une question d'amour-propre !", a expliqué le défenseur central.

Arrivé l'été dernier au Pairay en provenance de l'AS Saint-Etienne, le défenseur central a signé un contrat jusqu'en 2025 avec les Métallos. "Je serai ici la saison prochaine. Je me sens bien même s'il m'a fallu un certain temps d'adaptation. Un projet à propos du prochain exercice en seconde division ? Non, il n'y a pas encore eu la moindre discussion, mais je suppose que ce sera le cas lors des prochaines semaines", a conclu le joueur âgé de 21 ans.