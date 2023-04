Johan Boskamp en colère : "C'est une véritable honte"

Johan Boskamp était au Kuip à Rotterdam mercredi soir et a assisté à la demi-finale de Coupe des Pays-Bas entre Feyenoord et l'Ajax Amsterdam (1-2).

Lors de cette demi-finale, Davy Klaassen a été blessé à la tête par un objet lancé depuis les tribunes, apparemment par un briquet. L'incident a forcé le match à être interrompu pendant 28 minutes et le milieu de terrain a dû être remplacé peu de temps après la reprise à cause de vertiges. Une partie des supporters du Feyenoord s'est également mal comportée tout au long du match. "Depuis le coronavirus, ils sont devenus fous", a déclaré Boskamp à Gazet van Antwerpen.

Les chants antisémites et les fumigènes étaient également de la partie. "C'est une véritable honte", ajoute-t-il. "Si vous lancez des briquets sur la tête d'un joueur, votre place est dans une institution. Alors vous n'êtes pas bien dans votre tête. Et ces chants antisémites... C'est vraiment ce qu'il y a de plus bas, une véritable turpitude."

Boskamp les renverrait bien à l'école afin de leur enseigner une leçon d'histoire. "Cette bande de crétins est en train de plonger mon club dans un tréfonds obscur. Nous n'avions déjà pas la meilleure réputation et cela ne fait qu'empirer les choses."