Lors de la demi-finale de Coupe des Pays-Bas entre le Feyenoord Rotterdam et l'Ajax Amsterdam (1-2) mercredi, Davy Klaassen a Ă©tĂ© touchĂ© Ă la tĂȘte par un objet lancĂ© depuis les tribunes.

Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

Lors de cette demi-finale, Davy Klaassen a été blessé à la tête par un objet lancé depuis les tribunes, apparemment par un briquet. L'incident a forcé le match à être interrompu pendant 28 minutes et le milieu de terrain a dû être remplacé peu de temps après la reprise à cause de vertiges. "J'avais une sensation lancinante autour de la blessure et j'avais aussi du mal à me concentrer, donc j'aurais pu rester sur le terrain mais cela n'allait pas m'aider, ni l'équipe", a déclaré l'international néerlandais à ESPN. La police a déclaré qu'un homme de 32 ans avait été arrêté et que l'incident faisait l'objet d'une enquête.

Dennis te Kloese: 'Dit is bijzonder schadelijk voor ons als organisatie' pic.twitter.com/v0EVP2OP7I Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) April 5, 2023

Troublé par le comportement de ses supporters, Feyenoord a tenu à présenter ses excuses. "Nous vivons un moment fort grâce aux succès sportifs. Et puis il y a un tel incident. Je me suis personnellement excusé auprès de Davy Klaassen", a déclaré Dennis te Kloese, le directeur général de Feyenoord.

"Je ne sais pas si c'est bien de le dire, mais j'ai déjà vu pendant l'échauffement que toutes sortes de choses étaient jetées sur les joueurs de l'Ajax", a déclaré Arne Slot, l'entraîneur de Feyenoord. "C'est un jour noir pour Feyenoord. Vous ne voulez pas voir ce qui s'est passé ce soir sur un terrain de football. Quatre-vingt-dix pour cent de nos supporters nous soutiennent toujours de manière formidable, mais quelque chose comme ce soir ne nous aide pas, au contraire. C'est terrible."