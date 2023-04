Karel Geraerts et l'Union fêtent un retour important : "Un leader, qui peut aider l'équipe"

L'Union Saint-Gilloise se déplacera ce samedi (20h45) à La Gantoise. Pour cette rencontre, les Bruxellois et leur coach, Karel Geraerts, peuvent se réjouir du retour de Christian Burgess.

Ce vendredi en conférence de presse, Karel Geraerts a confirmé qu'il pourra compter sur l'ensemble de son groupe. "Tout le monde va bien. Je n'ai pas de blessé, ce qui est très bien."

Pour cette rencontre face à une La Gantoise en pleine bourre, l'Union verra son défenseur central anglais titulaire Christian Burgess revenir dans le groupe. il était suspendu pour accumulation de cartons jaunes et n'avait plus joué depuis le 12 mars dernier, contre Genk.

Néanmoins, l'absence de l'expérimenté anglais n'a pas tant pesé et son suppléant, Ross Sykes, a répondu présent. "Cela me rend très fier", a déclaré Geraerts. "On sait très bien que Burgess est un joueur important pour l'équipe, pour le groupe, sur et en dehors du terrain. Mais Ross Sykes, qui a remplacé Burgess sur ces deux matchs, il l'a très bien fait. Cela nous donne une certaine confiance pour le futur. Quand l'un des défenseurs est blessé ou suspendu, on sait qu'on a des gars derrière qui sont près (pour le remplacer)."

Burgess sera de retour en tant que titulaire, notamment au vu de ses grandes capacités de leadership. "Disons que les autres joueurs ont un style différent de celui de Burgess. Ils ont leur personnalité; Burgess la sienne. Il aime bien se montrer en tant que leader. Il peut bien sûr ajouter cette qualité à l'équipe."

Bien que les prestations défensives aient été à la hauteur, l'Union n'a cependant pas réussi à garder ses cages inviolées. Les Bruxellois ont en effet encaissé un but sur chacun des quatre derniers matchs. "On doit d'essayer d'encaisser le moins de buts possibles. Nous nous entraînons sur cette base et nous analysons cela. On essaye, mais c'est comme dans tous les domaines du football. Il faut qu'on progresse, et on en train de le faire", a commenté Geraerts.