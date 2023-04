Karel Geraerts avant La Gantoise : "Ce sera tout sauf un match de préparation"

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce samedi soir sur le terrain de La Gantoise dans le cadre de la 32e journée de Jupiler Pro League.

Si les regards de certains sont déjà tournés vers le déplacement de jeudi prochain à Leverkusen, ce n'est pas le cas de Karel Geraerts. Le coach de l'Union Saint-Gilloise a insisté, en conférence de presse, sur la grande importance de la rencontre de ce samedi face à La Gantoise.

"Je ne veux pas parler du match de samedi comme d'une rencontre de préparation. Je ne veux pas faire cette erreur. On va jouer contre La Gantoise, qui est aussi pour les quarts de finale d'une comptéition européenne. Ca va être un très bon match à jouer. La Gantoise joue pour être en Play-offs 1, et nous on va essayer de gagner, comme toujours. Ca reste un match de championnat, important pour les Play-offs 1. Je ne veux pas repenser à ce match dans un mois (à la fin de la phase classique, ndlr).

Questionné sur la possibilité de faire tourner son effectif avant Leverkusen, Geraerts a laissé peu de place au doute. "On verra demain (samedi), mais notre dernier match a eu lieu il y a une semaine. Mes joueurs sont frais."

"Nous n'aurons pas le choix de choisir des matchs. Il nous reste un gros mois. Mes joueurs sont dans une spirale positive, ils sont bien dans leur tête", a continué Geraerts.

Et devant ?

Lors des derniers matchs, Geraerts a décidé d'aligner Boniface seul en pointe, avec Adingra en soutien, et laissant ainsi Vertessen et Nilsson sur le banc. Va-t-il changer cela, ou Geraerts a-t-il trouvé son système de prédilection ? "Cela dépend comment on le voit, mais Adingra est aussi un attaquant. Je n'ai pas trop changé cela. Il faudra voir demain si tout le monde est apte. Le positif, c'est que j'ai des choix."