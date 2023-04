Une Union méconnaissable en seconde période : Leverkusen était-il déjà dans les têtes ?

L'Union Saint-Gilloise n'a pas existé à la Ghelamco Arena en seconde période, laissant Gand faire le siège des buts de Moris...mais aussi s'enliser. Les Saint-Gillois ont géré, avant de se contenter du point.

L'Union Saint-Gilloise a parfaitement entamé sa rencontre avec un but dès la seconde minute de jeu. Et un sacré but, qui plus est. "Teddy Teuma nous avait signalé avant le match que depuis quelques semaines, nous démarrions moins bien, et qu'il fallait corriger ça. On l'a bien fait", rigole Siebe Van der Heyden.

Malheureusement, le reste du match sera un peu moins brillant. "Notre première période était très bonne en termes de gestion. Par après, c'est devenu plus compliqué de jouer au football et de proposer des occasions", reconnaît Karel Geraerts. "Mais ils ne se sont pas non plus créés beaucoup d'opportunités. C'est toujours positif en déplacement".

Leverkusen en tête ?

Orban, notamment, a été invisible. "Il n'y avait pas de plan anti-Orban", affirme Van der Heyden. "Mais même si nous encaissons toujours ce petit but frustrant depuis quelques semaines, globalement, nous sommes solides. Ce sera important contre Leverkusen, qui gagne tout récemment".

Le nom est lâché : et si ce déplacement au Bayer Leverkusen avait pesé dans les têtes et les jambes en seconde période ? Une question qui vaut aussi pour La Gantoise, bien moins dynamique qu'habituellement. "Notre focus était sur Gand, nous n'y pensions pas encore", entame prudemment le défenseur unioniste...avant de nuancer.

"Maintenant, évidemment que ce match est dans nos têtes, un peu. On a tout fait pour tenir le 0-1...mais une fois que c'est 1-1, tu fais tourner, tu calmes le jeu et tu fais ce qu'il faut pour ne pas perdre", conclut Van der Heyden avec honnêteté.

La double sortie de Boniface et Adingra à la 64e indiquait également que Geraerts avait peut-être l'Allemagne en tête, même s'il affirmera le contraire : "Il y a 5 jours entre les deux matchs, ils ont le temps de se reposer. Je les trouvais juste un peu fatigués et j'ai de bons attaquants sur le banc aussi". Dans les attitudes, toutefois, la question se posait...