Les supporters sont unanimes : #VanzeirOut

Les supporters du New-York Red Bull sont pratiquement unanimes : ils ne veulent plus voir Dante Vanzeir sous le maillot de leur équipe.

C'est la très mauvaise histoire de ce dimanche matin. Dante Vanzeir s'est rendu coupable d'insultes racistes lors de son match de ce samedi soir contre San Jose.

Ce dimanche matin, les réactions sont nombreuses et il est clair que les supporters du club de New-York sont furieux contre le Diable Rouge. Voici quelques tweets qui ne laissent pas planer le doute.

Take action. Struber and Vanzeir gone immediately



My season tickets are done if they are still around after this April 9, 2023