Degryse las d'un long feuilleton : "C'est une mauvaise publicité pour le football belge"

Le match arrêté entre le Sporting Charleroi et le KV Malines a déjà fait couler beaucoup d'encre. Mercredi, nous en saurons (normalement) définitivement plus. Marc Degryse a un avis tranché.

Vendredi soir, la CBAS s'est réunie pour traiter l'affaire du match suspendu entre le Sporting Charleroi et le KV Malines. Une décision sera prise le mercredi 12 avril. Si le match est rejoué, ce sera le 19 avril.

© photonews

En novembre, le match avait été interrompu sur le score de 1-0 pour Charleroi en raison de troubles causés par les supporters carolos. Normalement, tout le monde aurait dû s'attendre à un 0-5 pour Malines, mais des erreurs de procédure auraient été commises. Le match pourrait donc être rejoué. Anderlecht, Oud Heverlee Louvain, le Cercle de Bruges et Westerlo se sont également tournés vers la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS). Ces quatre équipes se sont portées parties lésées peuvent faire appel en raison de leur "intérêt légitime". Ils sont en lice, tout comme Charleroi, pour une place en play-off 2, et le fait que ce match soit rejoué ou non aura également un impact sur eux

Mauvaise publicité

Marc Degryse est très clair à ce sujet dans Het Laatste Nieuws. "Charleroi doit encore jouer contre le Standard et Genk, donc beaucoup dépendra du match contre Malines. Je trouverais injuste qu'ils obtiennent cette chance à cause d'une erreur de procédure. Outre le fait que la décision soit prise si tardivement, parce que c'est tout simplement inimaginable, rejouer ce match serait une très mauvaise publicité pour le football belge."