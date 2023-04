🎥 Matisse Samoise a encore du travail avant de découvrir les Diables Rouges

Hein Vanhaezebrouck avait clamĂ©, en septembre dernier, que si certains joueurs Ă©taient prĂ©sĂ©lectionnĂ©s par Martinez, Matisse Samoise devait l'ĂȘtre Ă©galement. Alors que l'Ăšre Tedesco a dĂ©butĂ©, le jeune latĂ©ral gantois a du travail pour en ĂȘtre.

Quand on regarde jouer Matisse Samoise (21 ans), on ne peut que penser à son futur chez les Diables Rouges. Un flanc droit polyvalent, inarrêtable, techniquement très doué et avec énormément de personnalité, voire par moments de vice ? Au vu de l'état des lieux en sélection, qui a vu Domenico Tedesco appeler Thomas Meunier pour faire nombre, le Gantois a un coup à jouer.

Samoise est d'ailleurs international U21, et se disputera la place de titulaire à l'Euro avec Hugo Siquet. Le Buffalo joue le top 4 et un quart de finale de Coupe d'Europe, il a donc une tête d'avance dans sa carrière et s'il passe un palier assez vite, il a un brillant futur devant lui.

Encore un peu de chemin

Mais, car il y a inévitablement un mais. Contre l'Union Saint-Gilloise, Matisse Samoise a aussi donné une excellente justification a posteriori à son absence de toute présélection ces derniers mois, sous Martinez comme sous Tedesco.

© photonews

Après 2 minutes de jeu, il a ainsi dû aller rechercher un rein en tribunes après que Victor Boniface se soit bien trop facilement joué de lui. Et ce sera le cas toute la rencontre : si Orban a lui été mis dans la poche de son homme, le flanc droit gantois était bien trop souvent pris dans le dos et le jeune Matisse a pris le bouillon.

Une publication partagée par Royale Union Saint-Gilloise (@rusg.brussels)