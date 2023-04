Riemer réagit à la décision concernant Charleroi-Malines : "Crucial pour le football belge"

Charleroi-Malines, sauf nouveau revirement de bord, ne se rejouera pas. Une décision que Brian Riemer applaudit.

Bien sûr, le coach du Sporting d'Anderlecht est partie intéressée dans ce dossier, car les trois points potentiellement gagnés par Charleroi face à Malines compliqueraient encore un peu la tâche des Mauves dans la course au top 8. "Nous ne pouvons pas être hypocrites, la différence au classement est là et c'est une bonne chose pour nous qu'ils ne puissent pas prendre de points supplémentaires", concède Brian Riemer.

"Mais selon moi, cette décision était cruciale pour le football belge. Cela facilitera la tâche des autorités plus tard, quand il s'agira de protéger le public et les joueurs", continue-t-il. "On voit de plus en plus de choses dangereuses se passer, et je crois que c'était important d'envoyer un message".

Riemer se réjouit donc que la décision initiale ait été annulée. "Le pire à faire quand une erreur est commise est de persister dans cette voie. Ce n'est pas ce qui s'est passé, bravo aux décisionnaires", conclut le Danois.