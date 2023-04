Ostende quitte la D1A sur une nouvelle gifle

La saison cauchemardesque des côtiers se conclut par une nouvelle claque face à OHL. Direction la D1B pour les hommes de Dominik Thalhammer.

Une semaine catastrophique pour conclure une saison catastrophique. Après la déroute 5-0 à Saint-Trond dimanche dernier, des derniers jours par des soupçons de menaces de grève et par la défiance des supporters, Ostende a entériné sa descente en D1B en s'inclinant 0-4 face à Louvain.

Après un début de match dominé par les Louvanistes, l'inévitable ouverture du score est tombée des pieds de Siebe Schrijvers après 22 minutes. Le 0-2 inscrit par le jeune attaquant Nathaniel Opoku juste avant le repos a débouché sur une très longue deuxième période pour les Côtiers.

Jon Dagur Torsteinsson a ajouté un nouveau but au calvaire des locaux à la 58e en convertissant un penalty avant que Nachon Nsingi ne ponctue l'addition en toute fin de match (0-4). Un revers qui officialise la relégation d'Ostende. Une descente logique quand on sait que le victoire 3-0 face au Club de Bruges il y a quelques semaines est la seule de l'équipe depuis début novembre. Après dix saisons en D1A et une période faste du temps de Marc Coucke, le KVO va devoir se reconstruire en D1B.

De son côté, OHL conserve un infime espoir de finir dans le top 8 : les Louvanistes ont deux points de retard sur le Cercle de Bruges et Charleroi ainsi qu'une unité de retard sur Anderlecht.