Sinan Bolat : "Nous sommes l'équipe qui mérite le plus de disputer les Playoffs 2"

Sinan Bolat a été un véritable mur lors du match Westerlo-Club de Bruges. Pour le deuxième match consécutif, il a gardé ses filets inviolés, ce qui signifie que Westerlo a encore tout en mains pour s'assurer une place dans le top 8.

"J'ai eu du pain sur la planche aujourd'hui", a lâché Sinan Bolat après le match nul 0-0 contre le Club de Bruges. "Dès que l'on a quelques bons ballons, on prend de plus en plus confiance. Aujourd'hui, j'ai eu un peu de chance avec le ballon que De Cuyper a sorti de la ligne. Mais parfois, il faut forcer les choses", a poursuivi Bolat.

Westerlo est redoutable cette saison. Le Club, champion en titre, n'a pu obtenir qu'un seul point en deux matches contre le promu. "Personne n'avait prévu cela à l'avance", a estimé Bolat. "Personne n'avait prédit que nous allions arriver à ce stade de la saison."

Seraing, une promenade de santé ?

Avec deux matches nuls sans but contre Anderlecht et le Club de Bruges, Westerlo a encore tout ce qu'il faut pour terminer dans les huit premiers. En cas de victoire à Seraing la semaine prochaine, ils sont en tout cas assurés de disputer les Play-offs 2. "Mais il ne faut pas croire que Seraing sera un jeu d'enfant. Ils n'ont plus rien à gagner, mais aussi plus rien à perdre, donc ils vont aussi jouer à 100%."

Il estime toutefois que les Campinois méritent de figurer parmi les huit premiers. "Nous avons été dans le top 8 presque toute la saison. Parmi les équipes qui se battent aujourd'hui, c'est peut-être nous qui le méritons le plus. En tout cas, ce serait un péché mortel de chuter lors de la dernière journée."