Un bijou de Muja et l'Antwerp garde le cap

Un but et trois points: les Anversois n'ont pas loupé leur dernier rendez-vous à domicile en phase classique. Ils tenteront de confirmer dimanche prochain à Saint-Trond.

Pour rester à distance respectable de Genk, tombeur du RSCA plus tôt dans la journée, l'Antwerp devait s'imposer contre Courtrai, dimanche soir. Les Anversois ont accompli leur mission au terme d'une rencontre compliquée.

Après avoir manqué quelques belles occasions en première période, l'Antwerp a encore accentué la pression sur la défense courtraisienne en accélérant dès le coup d'envoi de la seconde période. Et la délivrance est venue des pieds d'Arbnor Muja. D'une très jolie frappe enroulée, le Kosovar a planté le premier et unique but de la rencontre.

Car le KVK n'a jamais été en mesure de revenir dans la rencontre et de contester la victoire au Great Old. L'Antwerp s'impose et reste à cinq points de Genk, Courtrai pointe à la 14e place avec 31 points.