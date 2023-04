Victor Boniface n'en finit plus d'impressionner et ne fera pas de vieux os à l'Union Saint-Gilloise. Philippe Bormans, le directeur général du club, a d'ailleurs déjà anticipé sa sortie. L'ancien entraîneur de Jupiler Pro League Bob Peeters n'a que d'éloges pour l'attaquant de l'Union.

Après les départs de Deniz Undav, Casper Nielsen et Felice Mazzu, peu pensaient que l'Union Saint-Gilloise réaliserait une saison aussi impressionnante : les pensionnaires du Parc Duden sont à la deuxième place et demeurent en lice pour arracher leur billet pour le dernier carré de l'Europa League. Une saison rendue possible, entre autres, par les performances de Victor Boniface.

Le Nigérian, arrivé cet été seulement en provenance de Bodo/Glimt contre 2M€, n'en finit plus d'impressionner et ne fera pas de vieux os dans notre championnat. Philippe Bormans, le directeur général du club, a d'ailleurs anticipé sa sortie dans une récente interview à lire ici.

Sur le plateau de Play Sports, c'est un ancien entraîneur de notre championnat, Bob Peeters, qui n'a eu que d'éloges pour l'attaquant de 22 ans. "Son transfert va battre le record du club, il est encore meilleur qu'Undav. Force, technique, vitesse et habilité devant le but, c'est un vrai attaquant de haut niveau. Il terminera dans l'un des meilleurs clubs du Monde."

L'Union Saint-Gilloise espère récolter 15M€ pour Victor Boniface. Si les clubs anglais montent au créneau, les Unionistes peuvent en espérer davantage.