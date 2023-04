Vers un retour particulièrement surprenant dans le compartiment offensif du Barça ?

Les Catalans cherchent des renforts offensifs à moindre coût pour la saison prochaine et se pencheraient sur le retour d'un joueur qui n'avait pas vraiment réussi son premier passage.

Le FC Barcelone est en grosses difficultés financières depuis quelques saisons maintenant et doit vraiment calculer l'argent dépensé sur le marché des transferts. Cette saison, les joueurs de Xavi devraient remporter la Liga mais ont été éliminés dès le stades des 8es de finale de l'Europa League en raison d'un manque d'efficacité criant en zone offensive.

Les dirigeants Catalans veulent donc rectifier le tir pour la saison prochaine mais doivent se diriger sur des joueurs à moindre coût. Selon les informations du Mundo Deportivo, le Barça envisagerait le retour de... Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a été invité à quitter le club cet été et s'est dirigé vers Chelsea mais n'a plus droit au chapitre depuis le départ de Thomas Tuchel. Il n'a d'ailleurs pas été placé dans la liste européenne des Blues et, pour la seconde fois en douze mois, est invité à quitter son club cet été.

Lors de son premier passage au Camp Nou, Aubameyang a inscrit 13 buts en 24 apparitions.