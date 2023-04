🎥 Axel Witsel réagit pour la première fois à sa non-sélection avec les Diables

L'absence d'Axel Witsel a été la grosse surprise du premier rassemblement de Domenico Tedesco. Le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid avoue avoir été déçu mais vise toujours l'Euro 2024.

Premier rassemblement pour Domenico Tedesco début mars et premier choix capital : l'absence d'Axel Witsel. Valeur sûre sous Roberto Martinez, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid n'avait pas été appelé par le sélectionneur Germano-italien.

Avec Amadou Onana, Roméo Lavia et Orel Mangala, le nouvel entraîneur des Diables avait joué la carte de la jeunesse au milieu de terrain. Après deux victoires en Suède et en Allemagne, on ne peut que lui donner raison. Dans une interview accordée à Eleven Sports, Axel Witsel s'est dit déçu de ne pas avoir été appelé pour le début de ces éliminatoires en vue de l'Euro 2024.

"Ça m'a fait bizarre de ne pas y être mais ça fait partie de la vie. Cela m'a permis de passer plus de temps en famille ou avec les amis. C'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire puisque je suis en équipe nationale depuis 15 ans. Cependant, je respecte totalement le choix du coach."

ūüáßūüá™ | Axel Witsel a été déçu de sa non sélection chez les Diables Rouges ! ūüėē pic.twitter.com/bq999HEy3P — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) April 20, 2023

"J'ai eu une bonne discussion avec le sélectionneur avant l'annonce de la sélection. Il m'avait prévenu que je n'y serais pas. Une conversation avec beaucoup de respect mutuel."