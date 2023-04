Le mercato de la dernière chance : voici les plans de Jesper Fredberg pour sauver Anderlecht

Jesper Fredberg a du pain sur la planche. Trois mois sans football, mais pas trois mois sans travail acharné en coulisses, car le mercato à venir a des allures de dernière chance à Anderlecht.

Le RSC Anderlecht peut à nouveau "tout" recommencer, ou presque. Le noyau actuel a été insuffisant pour aller chercher le top 8, alors que les ambitions sont officiellement...le top 4, voire le titre (quelqu'un y croit-il ?). L'erreur de casting Mazzù n'explique pas tout : en cette fin de saison sous Riemer, quelques "cadres" étaient à des kilomètres de leur niveau, et le banc n'était pas à la hauteur.

Jesper Fredberg a un plan clair

Le premier mercato de Jesper Fredberg s'est mal passé, un peu indépendamment de sa volonté. Le Danois voulait un back gauche et un attaquant, tous deux ont posé un lapin au RSCA, même si l'option de repli en pointe s'est finalement avérée la bonne, Slimani finissant...meilleur buteur du club.

© photonews

Pour l'été prochain, Fredberg va passer son premier vrai test, à savoir celui de composer un noyau de A à Z durant tout l'été, et avec 3 mois supplémentaires pour tout planifier, ce qui ne sera pas du luxe. Sauf surprise, ce sera encore avec Brian Riemer à la barre, le coach méritant le bénéfice du doute.

Sans vouloir attrister encore plus les supporters du RSCA, en cas de belles offres, Bart Verbruggen et Zeno Debast seront partis d'ici fin août. Mais ils ne seront pas les seuls : c'est la moitié du noyau qui est bonne pour la casse.

Des renforts, de la valeur ajoutée

Benito Raman, Lior Refaelov, Amir Murillo ? Pas prolongés et sur le départ. Ishaq, Diawara ? Pas indispensables. Francis Amuzu ? Fredberg veut qu'il reste, mais le joueur n'est pas convaincu et veut enfin partir. Seule quasi-certitude : Islam Slimani restera, et devrait recevoir une offre de contrat cette semaine.

Pour le reste, Jesper Fredberg a tracé les grandes lignes de son projet : amener de la qualité dans toutes les lignes - au moins 2 ou 3 backs, un 8, au moins un 10 car Refaelov peut partir et Verschaeren est blessé, des ailiers, une doublure en pointe. Tout ça avant fin juin ? Voeu pieux.

Le directeur sportif du RSCA a cependant une idée en tête : attirer des joueurs à prix correct, mais pouvant amener une grosse plus-value. Détecter au mieux le potentiel, les joueurs à relancer, etc - tant que ces joueurs de passage veulent tout donner pour Anderlecht. Pas forcément des prêts, donc, mais des "coups". La Gantoise, par exemple, s'en est faite spécialiste.

Pour ce faire, Jesper Fredberg va tout prendre à bras-le-corps, probablement assisté de Brian Riemer. Wouter Vandenhaute devrait se tenir en retrait, car ses récentes prises de position, exigences et décisions n'ont pas amené de calme dans la baraque mauve, c'est le moins qu'on puisse dire. Le duo danois du Sporting a une montagne à gravir. Et des mois pour s'y préparer.