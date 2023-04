Un ancien coach du Standard et d'Anderlecht voit l'Antwerp...faire le doublé : "Aucun doute là-dessus"

L'Antwerp attendra un faux-pas de Genk et de l'Union dans les play-offs pour tenter d'aller rafler un titre de Champion de Belgique. Le Great Old est encore en lice pour le doublé Coupe-championnat, et Aad de Mos les voit bien le réaliser.

Qui pour remporter le titre cette année ? Genk ? l'Union ? Ces deux clubs sont certes favoris, mais l'Antwerp n'a que deux points sur le duo de tête. Aad de Mos, ancien coach du Standard, d'Anderlecht mais aussi de Malines, l'a affirmé dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws : pour lui, ce sera le Great Old qui gagnera non seulement le championnat, mais aussi la Coupe. "Je n'ai aucun doute là-dessus : l'Antwerp sera champion. Et remportera la coupe. Ils feront le doublé. Tout simplement parce qu'ils ont le meilleur matériel. Mark van Bommel a également l'expérience de sa carrière de joueur qu'il peut emmener avec lui." De Mos explique également que selon lui, les concurrents de l'Antwerp sont affaiblis. "Genk a beaucoup gaspillé, dépensé de force, et a perdu Onuachu. L'Union s'est reçu une petite claque face à Leverkusen en Europa League."