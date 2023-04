Pourtant critiqué, un titulaire d'Anderlecht pourrait rejoindre la Bundesliga !

Après la déception, l'heure est (encore) à la reconstruction à Anderlecht. Plusieurs bastions de l'équipe de cette année devraient partir, à l'image de Lior Refaelov. Jesper Fredberg voudrait pousser d'autres joueurs vers la sortie, dont Majeed Ashimeru.

Le milieu de terrain de 25 ans n'a pas encore réussi à faire l'unanimité au Lotto Park malgré deux saisons pleines. Le directeur sportif du RSCA chercherait de nouvelles solutions au milieu de terrain, ce qui scellerait l'avenir du Ghanéen.

Selon les informations d'Ibrahim Sannie Daara, responsable des relations avec les médias pour la confédération africaine de football, deux équipes de Bundesliga veulent s'attacher les services d'Ashimeru : Francfort et le Borussia Monchengladbach. Si aucune offre officielle n'a encore été déposée, des scouts se sont rendus à Bruxelles récemment pour analyser les performances de l'ancien de Salzbourg.

En 93 rencontres avec les Mauves, l'international (2 sélections) a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 à Anderlecht, Ashimeru avait coûté approximativement 2M€.

