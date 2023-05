Simon Mignolet : "C'est une déception"

Le Club de Bruges a perdu au KRC Genk (3-1) lors de la première journée des Playoffs 1.

Le Club de Bruges rêvait d'un début tonitruant après sa qualification inattendue pour les PO1, mais ce rêve s'est envolé après 90 minutes. Un beau but de Hans Vanaken a permis au Club de prendre l'avantage, mais les Gazelles ont ensuite encaissé des buts beaucoup trop facilement. Cela faisait longtemps que Simon Mignolet n'avait pas encaissé autant de buts. "Ce premier but, Munoz peut le marquer en toute liberté. Ensuite, le public local se réveille et vous savez que ce sera encore un match difficile. Finalement, on peut dire que la victoire de Genk est méritée", estime le portier brugeois dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Pour le gardien de but, rien ne change. "Aujourd'hui, c'est une déception, mais nous allons continuer à prendre les choses match par match. Celui qui avait dit il y a quelques semaines que nous jouerions encore les play-offs aurait été déclaré fou à l'époque. Nous devons en tirer les leçons. Contre ce Genk, on ne peut pas se permettre de commettre de telles erreurs", a expliqué Mignolet. "Avec tout le respect que je vous dois, ce ne sont pas des matches contre Courtrai ou Eupen. Vous jouez ici contre des attaquants qui marquent 15 buts par saison, alors vous devez être meilleurs."